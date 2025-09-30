Verdachte aansturende rol moord Peter R. de Vries blijft zwijgen

AMSTERDAM (ANP) - Raily B., verdacht van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, weigert vooralsnog een verklaring af te leggen. De 39-jarige B. werd in april aangehouden in zijn cel op Curaçao, waar hij een jarenlange celstraf uitzat voor zijn rol bij een dodelijke schietpartij op de luchthaven Hato in 2014.

B. verscheen dinsdag op een inleidende zitting in zijn zaak bij de rechtbank in Amsterdam. In juli heeft hij zich tijdens een politieverhoor beroepen op zijn zwijgrecht. Dat deed hij ook op de zitting. Of hij op enig moment wel gaat verklaren, kon hij niet zeggen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan dat hij een leidinggevende rol had in de Antilliaanse tak van de criminele organisatie die betrokken was bij de moord. Hij zou de groep hebben aangestuurd vanuit zijn cel op Curaçao. De verdachten zouden de moord op De Vries hebben voorbereid, hem direct na de aanslag hebben gefilmd en de beelden hebben verspreid via sociale media.

Gevaar voor herhaling

Volgens het OM beschikte B. over een netwerk van personen en bankrekeningen in Nederland, waarmee hij afgeschermd andere verdachten in de zaak kon betalen.

De rechtbank bepaalde dinsdag dat B. blijft vastzitten. Volgens de rechtbank bestaat er gevaar voor herhaling. Zij wees er daarbij op dat hij vanuit detentie doorging met het plegen van misdrijven; in zijn cel werden destijds onder meer telefoons en administratie gevonden. Bij zijn aanhouding in de gevangenis heeft B. "een telefoon door de plee getrokken", zoals de officier het uitdrukte.

Volgende week dient bij het hof de zaak in hoger beroep tegen negen verdachten die al eerder door de rechtbank zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de moord op De Vries. De misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later.