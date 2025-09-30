Trump: Hamas heeft 3 of 4 dagen om te reageren op vredesplan

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Hamas drie of vier dagen de tijd heeft om met een reactie te komen op het Amerikaanse vredesplan dat op tafel ligt. Dinsdag vinden in Qatar hierover gesprekken plaats met onderhandelaars van Hamas en Turkije. De Israëlische premier Netanyahu heeft al steun uitgesproken voor het plan.

Volgens Trump is het nu wachten op een reactie van Hamas: "en als ze het niet gaan doen, zal het een heel triest einde zijn." In het twintigpuntenplan staat onder meer dat Hamas geen rol mag krijgen in het nieuwe bestuur en dat het Israëlische leger zich moet terugtrekken uit Gaza. NBC meldt dat er volgens de president niet veel ruimte is voor onderhandelingen over het voorstel.