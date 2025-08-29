ECONOMIE
Verdachte drugshandel door VAE uitgeleverd

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 14:39
anp290825150 1
MAASTRICHT (ANP) - Een 39-jarige verdachte met de Nederlandse en Belgische nationaliteit is vrijdag vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van de invoer van ruim 3500 kilo cocaïne en deelname aan een criminele organisatie.
De partij drugs kwam in december 2019 en februari 2020 in zeecontainers binnen in de haven van Rotterdam. De cocaïne was verstopt in een lading mangaanerts en werd vervoerd naar een loods in het Limburgse Susteren, stelt het OM op basis van ontsleutelde chatgesprekken.
In december vorig jaar werd de verdachte in de Verenigde Arabische Emiraten aangehouden. In 2021 waren er al doorzoekingen gedaan op zijn woonadres in het Belgische Lanaken en in het Spaanse Malaga.
Justitie verwacht in maart volgend jaar de strafzaak te kunnen behandelen. Medeverdachten zijn mannen uit Den Bosch en Heerlen die in 2021 zijn aangehouden en een man uit Maastricht, die vorig jaar in de VAE is gearresteerd. Het OM heeft ook om zijn uitlevering gevraagd.
Is zitten echt het nieuwe roken? En hoe kun je er eenvoudig wat aan doen?

Rechter: Schiphol mocht activisten XR geen gebiedsverbod opleggen

