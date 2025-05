Verdachte explosie Zoetermeer met 3 gewonden is 35-jarige man

ZOETERMEER (ANP) - De verdachte die zaterdagavond werd gearresteerd na een explosie aan de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer is een 35-jarige man uit Exloo. Door de ontploffing die vermoedelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk raakten drie mensen gewond. Een van hen, een 31-jarige man uit Zoetermeer, moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.

Meerdere auto's en de gevel van een flatgebouw raakten beschadigd door de explosie die rond 18.00 uur plaatsvond. Omstanders hebben de verdachte na het incident tegengehouden toen hij wilde vluchten, waarop de politie hem kon arresteren.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.