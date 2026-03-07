Ex-rapper wordt nieuwe premier van Nepal

Ex-rapper en huidige burgemeester van Kathmandu Balendra Shah wordt de nieuwe premier van Nepal. De kiescommissie heeft zijn verkiezingsoverwinning bevestigd.

De 35-jarige Shah reageerde vooralsnog alleen met een grijns en het V-teken, maar sprak nog niet in een reactie op de uitslag. Bij tussenstanden van de uitslag lag Shah al riant voor op de opgestapte premier, de politieke veteraan Sharma Oli. Hij wordt de jongste premier die het land ooit heeft gekend.

Shah's overwinning volgt uit de Gen Z-revolutie. In september vorig jaar brak onder aanvoering van de jongere generaties een grote opstand uit in het land. De regering van Oli sloeg de protesten in eerste instantie met geweld neer, met tientallen doden tot gevolg. Later staken demonstranten het parlementsgebouw in brand, waarna de premier werd afgezet en nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.

Shah richtte zich in zijn campagne vooral op onderwijs, zorg en het tegengaan van corruptie.