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Verdachte onlinemisbruik 245 meisjes 'vluchtte in fantasiewereld'

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De 40-jarige Bas P. uit het Limburgse Herten, die wordt verdacht van onlinemisbruik van 245 minderjarige meisjes, zegt dat hij tijdens het spelen van een deels zelf ontwikkeld computerspel onvoldoende besefte dat hij met "echte mensen" te maken had. "Voor mij waren het twee verschillende werelden: een digitale fantasiewereld en een echte wereld", verklaarde hij woensdag bij de rechtbank in Rotterdam.
P., zelf vader van drie kinderen, zou de meisjes via de zogenoemde 'Highscoregame' hebben benaderd. Volgens hem begon het spel "vrij onschuldig", maar kregen spelers in het laatste level de opdracht seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. De meisjes wisten niet dat dit werd opgenomen. "Het was nooit mijn einddoel om het laatste level te halen. Het ging meer om de spanning, hoe ver iemand zou gaan", verklaarde P.
Waarom hij de beelden vervolgens zorgvuldig op zijn computer bewaarde, met een volgens de rechter "minutieuze administratie" met namen, leeftijden en bijzonderheden, kan hij niet verklaren. Zelf vergelijkt de verdachte het tijdens de inhoudelijke behandeling met "een postzegelverzameling". "Maar ik weet niet waarom ik het deed. Dat is waar ik professionele hulp bij nodig heb."
Dwang
Uit chats en video's zou blijken dat P. ook dwang gebruikte: hij zou gedreigd hebben video's openbaar te maken als de slachtoffers weigerden seksuele handelingen uit te voeren. P. ontkent dat. Dit materiaal zou hij ontvangen hebben van iemand anders op het dark web.
De man wordt verdacht van in totaal acht feiten. Onder meer van het dwingen van meisjes tot seksuele handelingen voor de webcam, ontucht, het bezit en verspreiden van kinderporno en deelname aan een criminele organisatie.
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