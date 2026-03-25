Verdachte poging moord kinderen was mogelijk psychotisch

BREDA (ANP) - De 49-jarige man die in december in zijn woning in Moergestel zou hebben geprobeerd zijn twee jonge kinderen te vermoorden, leed al ruim een half jaar aan slapeloosheid en verkeerde mogelijk in een psychose toen hij het geweld pleegde. Dat zegt zijn advocaat.

De man, Mourad Z., verscheen woensdag op een eerste openbare zitting in zijn zaak bij de rechtbank in Breda. Hij zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor wat hij zijn kinderen (6 en 7 jaar oud) heeft aangedaan. Hij wil zijn verhaal doen, maar dan vooral bij de gedragsdeskundigen die hem onderzoeken.

Z. zou zijn kinderen - een jongen en een meisje - hebben neergestoken en hij zou hebben geprobeerd hen te wurgen. Vervolgens is hij in zijn auto gestapt. Op de A58 raakte hij als spookrijder betrokken bij een ongeluk, waarbij Z. en drie anderen gewond raakten. Z. was gescheiden van de moeder van de kinderen, die in het kader van een omgangsregeling bij hem waren.

De politie vond na tips van familieleden de gewonde kinderen in de woning van de man in de Janus Rooijakkersstraat.