ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nigeria beslist razendsnel over heropening oliebronnen

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 11:18
LAGOS (ANP/BLOOMBERG) - Nigeria beslist voortaan binnen enkele uren over aanvragen voor het heropenen van niet-actieve oliebronnen. De Nigeriaanse commissie die over de oliewinning gaat, had hiervoor meestal weken nodig. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.
Het land hoopt hiermee te profiteren van de hoge energieprijzen die zijn aangewakkerd door de oorlog in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz. Sinds de Brent-olieprijs rond de 100 dollar per vat schommelt, wenden olieproducenten zich steeds vaker tot Afrikaanse leveranciers zoals Nigeria en Angola.
Nigeria is de grootste olieproducent van het Afrikaanse continent. Een woordvoerder van de commissie zegt dat "snelle goedkeuringen" worden gegeven "voor alle activiteiten die de productie kunnen verhogen". De regering heeft een productiedoelstelling van 1,84 miljoen vaten per dag voor dit jaar vastgesteld. Het land heeft moeite dit te halen.
loading

Loading