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Verdachte Schammenkamp: Ik wil zelf ook weten wat er is gebeurd

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 11:07
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ROTTERDAM (ANP) - "Het is een verschrikkelijke zaak. Ik wil zelf ook wel weten wat er precies is gebeurd." Dat zei verdachte Jalal O. (37) maandag bij de start van het meerdaagse strafproces over de fatale explosie aan de Schammenkamp in Rotterdam.
Op 29 januari 2024 ontplofte 's avonds een bedrijfsruimte op de begane grond van het appartementencomplex. Drie mensen kwamen daardoor om het leven. Naast de drie doden, onder wie een familielid van O., raakten ook twee mensen gewond.
O. was huurder van de bedrijfsruimte op de begane grond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Daarnaast staat hij terecht voor het opzettelijk teweegbrengen van de ontploffing.
De explosie vond plaats in het achterste gedeelte van de bedrijfsruimte. O. zou deze ruimte hebben onderverhuurd aan een van de dodelijke slachtoffers. "Drie dagen voor het incident ben ik nog in die ruimte geweest. Ik zag er niets bijzonders", zei O. op de eerste zittingsdag in de rechtbank in Rotterdam.
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