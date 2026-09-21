Wat is de APR en hoe werkt het?

Als je ooit naar een lening of kredietproduct hebt gekeken en het gevoel had dat het geadverteerde rentepercentage niet helemaal overeenkwam met wat je uiteindelijk zou betalen, dan had je waarschijnlijk gelijk. De APR is het cijfer dat uitlegt waarom.

Het is één van die termen die voortdurend voorbij komt, maar zelden goed wordt uitgelegd. Je ziet het op advertenties voor creditcards, vergelijkingssites voor leningen en financieringspagina's. Het staat er altijd bij, meestal in kleinere letters dan het opvallende rentepercentage. Veel mensen scrollen er voorbij zonder echt te begrijpen wat het betekent. Dat is handig voor kredietverstrekkers, maar een stuk minder voor iedereen daarbuiten.

Wat betekent het precies?

APR staat voor Annual Percentage Rate, oftewel het jaarlijkse kostenpercentage. Het geeft de totale jaarlijkse kosten van een lening weer als percentage van het geleende bedrag. Het belangrijkste woord daarin is totaal. Een standaard rentepercentage laat alleen zien wat de lening zelf kost. De APR neemt ook andere kosten mee, zoals afsluitkosten, servicekosten en verplichte kosten die onderdeel zijn van het krediet. Daardoor is de APR een veel eerlijkere manier om kredietproducten met elkaar te vergelijken dan alleen het geadverteerde rentepercentage. Dat laatste is vaak het cijfer dat kredietverstrekkers groot op hun website zetten, terwijl de overige kosten ergens in de voorwaarden staan. Twee kredietproducten kunnen exact hetzelfde rentepercentage hebben en toch een volledig andere APR. Dat verschil zit in de kosten die verborgen staan in de kleine lettertjes.

De vergelijking met vliegtickets

Rentepercentages vergelijken zonder naar de APR te kijken is vergelijkbaar met vliegtickets vergelijken zonder rekening te houden met bagagekosten. Technisch gezien klopt het, maar in de praktijk zegt het weinig. Stel dat je twee opties bekijkt. De eerste heeft een rentepercentage van 5% en een APR van 7,2%. De tweede heeft een rentepercentage van 5,5% en een APR van 6,1%. Ondanks het hogere rentepercentage is de tweede optie goedkoper. Zodra alle kosten worden meegenomen, betaal je namelijk minder. De APR laat dat zien. Het rentepercentage alleen niet.

Precies daarom zijn kredietverstrekkers binnen de Europese Unie verplicht om de APR duidelijk en op een gestandaardiseerde manier weer te geven. Het is een van de meest praktische vormen van consumentenbescherming binnen de kredietmarkt, omdat het mogelijk maakt om verschillende producten eerlijk met elkaar te vergelijken.

Hoe wordt de APR berekend?

Je hoeft dit niet zelf uit te rekenen. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om de APR te vermelden. Toch helpt het om de achterliggende logica te begrijpen wanneer een aanbod te mooi lijkt om waar te zijn.

Voor de berekening van de APR worden alle rentekosten gedurende de looptijd van de lening gecombineerd met verplichte kosten. Vervolgens wordt dit omgerekend naar een jaarlijks percentage van het geleende bedrag. Ook het moment waarop je terugbetaalt speelt een rol. Daardoor kunnen twee leningen met dezelfde kosten een iets andere APR hebben wanneer de aflossingsstructuur verschilt. Wekelijks aflossen levert bijvoorbeeld een ander resultaat op dan maandelijks aflossen, zelfs wanneer de totale kosten gelijk blijven.

Kosten die doorgaans worden meegenomen in de APR zijn onder andere afsluitkosten, verplichte administratiekosten en andere kosten die een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van het krediet. Kosten die meestal niet worden meegenomen, zijn optionele aanvullende producten of diensten waarvoor je zelf kiest. Dat onderscheid is belangrijk, omdat een geadverteerde APR daardoor lager kan lijken dan de werkelijke kosten wanneer je later extra opties toevoegt. Controleer daarom altijd welke kosten verplicht zijn en welke niet voordat je conclusies trekt op basis van het genoemde percentage.

Wat is een normale APR?

Dat hangt sterk af van het type krediet. De verschillen zijn vaak groter dan mensen verwachten. Hypotheken bevinden zich meestal aan de onderkant van het spectrum. Persoonlijke leningen liggen hoger. Creditcards zitten doorgaans nog hoger en kortlopende consumentenkredieten bevinden zich vaak aan de bovenkant. Dat betekent niet automatisch dat het ene product slechter is dan het andere. Het weerspiegelt vooral de looptijd van het krediet, het risico dat de kredietverstrekker neemt en de manier waarop vaste kosten over de looptijd worden verdeeld. Een lening die over tien jaar wordt terugbetaald, verwerkt kosten anders dan een lening die binnen dertig dagen wordt afgelost.

Voor persoonlijke leningen in Nederland ligt de APR momenteel vaak ergens tussen de 5% en 12%, afhankelijk van de aanbieder en je persoonlijke situatie. Creditcards liggen doorgaans hoger. Zie je percentages die ver buiten het gebruikelijke bereik van die productcategorie vallen, bijvoorbeeld een persoonlijke lening met een APR van 40%, dan is dat een duidelijk signaal om extra kritisch te kijken voordat je verdergaat.

Waarom zorgt de APR soms voor verwarring?

In veel landen gaan kortlopende kredietproducten gepaard met extreem hoge APR-percentages. In Nederland werkt dat anders. Er geldt een wettelijk maximum voor de kredietvergoeding die kredietverstrekkers mogen rekenen voor consumentenkrediet. Op dit moment ligt dat maximum op 12% APR op jaarbasis.

Dat biedt consumenten belangrijke bescherming en maakt het vergelijken van kredietproducten eenvoudiger dan in veel andere landen. Wanneer je kijkt naar mogelijkheden om snel geld te lenen , kan de APR niet zomaar onbeperkt worden verhoogd.

Dat betekent echter niet automatisch dat een product goedkoop is of geschikt voor jouw situatie. Een APR van 12% op een kortlopend krediet dat je snel terugbetaalt kan nog steeds oplopen wanneer de terugbetaling wordt uitgesteld of verlengd. Het totale terug te betalen bedrag, en niet alleen het APR-percentage, is altijd de moeite waard om te controleren voordat je een beslissing neemt. Dat bedrag laat precies zien hoeveel geld uiteindelijk je rekening verlaat, zonder dat je zelf hoeft te rekenen met jaarlijkse percentages.

De drie cijfers die echt belangrijk zijn

Voordat je akkoord gaat met een kredietproduct, of dat nu een hypotheek, een persoonlijke lening, een creditcard of een kortlopend krediet via een platform zoals Saldodipje is, is het verstandig om drie cijfers naast elkaar te leggen: de APR, het totale terug te betalen bedrag en het maandelijkse of periodieke aflossingsbedrag.

Het rentepercentage vertelt slechts een deel van het verhaal. De APR vult dat verhaal verder aan door alle kosten samen te brengen in één vergelijkbaar jaarlijks percentage. Het totale terug te betalen bedrag gaat nog een stap verder en laat precies zien hoeveel geld je gedurende de volledige looptijd daadwerkelijk betaalt. Dat laatste cijfer is het cijfer dat haalbaar moet aanvoelen voordat je verdergaat, niet alleen het maandelijkse aflossingsbedrag.

Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om alle drie deze cijfers duidelijk te tonen. Als één van deze cijfers ontbreekt, onduidelijk is of moeilijk te vinden blijkt, is dat een reden om even te stoppen en verder te kijken. Transparante kredietverstrekkers verbergen hun cijfers niet. Degenen die dat wel doen, hebben daar meestal een reden voor.

Waarschuwing: geld lenen kost geld.