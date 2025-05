Stroomstoring aan Middellandse Zeekust bij Cannes voorbij

CANNES/NICE (ANP) - De stroomuitval die een reeks gemeenten aan de Franse Rivièra in het departement Alpes-Maritimes zaterdag heeft getroffen, is volgens de betrokken elektriciteitsmaatschappijen en autoriteiten helemaal voorbij. Door brandstichting in een distributiepost in de nacht en de vernieling van drie pijlers van een hoogspanningsmast in de ochtend, kwamen 160.000 huishoudens zonder stroom te zitten in een kuststreek bij Cannes en Antibes.

De elektriciteit viel ook uit op het Filmfestival van Cannes. Dat kon echter snel overschakelen op een noodvoorziening en het programma werd niet in gevaar gebracht. Het is de laatste dag van het festival, met de uitreiking van de prestigieuze Gouden Palm.

Justitie onderzoekt de vernielingen. Een landelijk bekend politicus en parlementariër uit Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, heeft gezegd dat de opzettelijke vernielingen een terroristische aanslag kunnen worden genoemd.