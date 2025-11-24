ECONOMIE
Kremlin: tegenvoorstel over Oekraïne werkt niet voor Rusland

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 16:04
anp241125158 1
MOSKOU (ANP/AFP) - Het Europese tegenvoorstel op het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne is "op het eerste gezicht niet constructief en werkt niet" voor Rusland, stelt Joeri Oesjakov, topadviseur van het Kremlin.
"Niet alle, maar veel bepalingen" van het Amerikaanse plan lijken volgens hem "acceptabel". De topadviseur voegde eraan toe dat over sommige punten in detail moet worden gesproken. President Vladimir Poetin zei vrijdag dat het Amerikaanse 28-puntenplan mogelijk de basis zou kunnen vormen voor vrede in Oekraïne.
Ingewijden zeggen dat Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het tegenvoorstel hebben opgesteld. Het Amerikaanse plan is als basis gebruikt. Onder meer de punten over de NAVO en grondgebied zijn flink gewijzigd. Zo wordt NAVO-lidmaatschap niet meer uitgesloten en krijgt Rusland ook geen Oekraïens grondgebied meer.
