Vier van de vijf verdachten in 'soevereinenzaak' komen vrij

LEEUWARDEN (ANP) - Vier van de vijf verdachten in een groot proces dat draait om een groep vermeende soevereinen, mogen de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden aan het einde van de derde inleidende zitting laten weten, waarna applaus in de zittingszaal klonk.

Justitie verdenkt de mannen ervan onderdeel te zijn van een groep die een anti-institutioneel gedachtegoed aanhangt en vanuit die overtuiging aanslagen wilde plegen. De verdachten ontkennen dit.

De verdachten die volgende week donderdag op vrije voeten komen, zijn oud-advocaat Arno van K. (62) en medeverdachten Ritske B. (66) en John van K. (61). Ook het voorarrest van wapenhandelaar Jan B. (75) uit Hulten (Noord-Brabant) wordt geschorst. Alleen Chris van V. (55) uit Den Bosch blijft in voorarrest. Zijn voorarrest in deze zaak was al eerder geschorst, maar hij werd opgepakt op basis van een nieuwe verdenking. Het Openbaar Ministerie verdenkt beide Brabanders van het leveren van wapens aan het netwerk.

Het is nog niet bekend wanneer de strafzaak inhoudelijk wordt behandeld. Dat is een van de argumenten van de rechtbank om de verdachten voorlopig vrij te laten.

De verdachten krijgen volgende week allemaal een enkelband en moeten zich aan een reeks voorwaarden houden. De rechtbank legt hen een contactverbod met medeverdachten en getuigen op. De drie in Friesland woonachtige verdachten mogen het land niet uit en moeten daarom hun identiteitsbewijs en paspoort inleveren.