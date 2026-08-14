Verdachte van bekladden gebouwen Rotterdam en Utrecht langer vast

ROTTERDAM (ANP) - De 32-jarige man uit Rotterdam die woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft veertien dagen in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam vrijdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie.

In de nacht van dinsdag op woensdag werden meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht beklad met rode verf. Het betreft twee rechtbanken, gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling. Volgens de politie was de verdachte eerst in Utrecht en daarna in Rotterdam. Hij is gearresteerd in zijn woning in Rotterdam.

Op verschillende plekken stonden teksten als 'pedofielen', 'pedo's' en '282sr'. Deze tekst zou kunnen verwijzen naar artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving, dus iemand gevangen houden zonder wettelijke basis.