Data van 5000 mensen gelekt in UMC Utrecht, geen medische info

UTRECHT (ANP) - In het UMC Utrecht is een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Dat lek deed zich voor op 2 augustus bij de leverancier van dat systeem. In acht tweepersoonskamers kunnen mensen verblijven van wie naasten in het ziekenhuis liggen. Volgens een woordvoerder zijn de gegevens gelekt van in totaal 5000 mensen die hadden geboekt. Het gaat niet om medische informatie, zegt de woordvoerder.

Via het lek hebben derden toegang gehad tot boekingen en de persoonsgegevens die daarbij horen (naam, geslacht, contactgegevens en boekingsinformatie). Het UMC Utrecht schat het risico zelf 'beperkt' in: het gaat niet om financiële gegevens of bijzondere persoonsgegevens.

Het UMC Utrecht heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De leverancier heeft maatregelen genomen.