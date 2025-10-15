ECONOMIE
Verdachte van doodsteken man in Amsterdam is 30-jarige vrouw

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 14:57
anp151025126 1
AMSTERDAM (ANP) - De verdachte die dinsdagavond in Amsterdam is aangehouden voor het doodsteken van een man in een woning in de Rivierenbuurt, is een 30-jarige vrouw uit de hoofdstad. Over de relatie tussen slachtoffer en verdachte en de mogelijke toedracht wil de politie nog niets delen omdat het onderzoek nog loopt. Tegen Het Parool zeggen getuigen dat er ruzie was over achterstallige huur.
Het incident gebeurde op de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Na aankomst in de woning heeft de politie tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De vrouw is op straat aangehouden.
