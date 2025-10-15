Twee jaar celstraf voor Oostenrijkse vastgoedmagnaat Benko

INNSBRUCK (ANP/DPA) - De oprichter van het failliete Oostenrijkse vastgoedconcern Signa, René Benko, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Hij is door de rechtbank in Innsbruck schuldig bevonden aan fraude richting schuldeisers. Het proces hield verband met het persoonlijk faillissement van Benko.

Volgens de rechtbank heeft Benko bezittingen verborgen gehouden door 300.000 euro over te maken aan zijn moeder. Er is nu uitspraak gedaan in een van in totaal veertien zaken tegen de ex-miljardair. De meeste van deze zaken hebben betrekking op beschuldigingen van ernstige fraude en het schaden van vertrouwen.

Signa omvatte ruim 1100 bedrijven en gleed eind 2023 af naar een faillissement. De groep bezat onder meer warenhuis KaDeWe in Berlijn, het iconische Chrysler Building in New York en warenhuis Selfridges in Londen. Schuldeisers hebben claims ter waarde van enkele miljarden euro's ingediend tegen Signa en haar dochterondernemingen.