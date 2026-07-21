Verdachte van schietpartij Duitse Stade pleegt zelfmoord in cel

STADE (ANP/AFP) - De man die ervan verdacht wordt zes mensen te hebben doodgeschoten in het Noord-Duitse Stade vorige maand, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Dat meldden functionarissen.

Volgens het ministerie van Justitie van de aan Nederland grenzende deelstaat Nedersaksen werd de man dinsdagochtend vroeg dood aangetroffen in zijn eenpersoonscel.

De man opende vorige maand het vuur bij een opvanglocatie voor moeders en kinderen. Daarbij kwamen zes medewerkers om het leven. Achteraf bleek dat er een voogdijconflict liep rond de dochter van de verdachte. De moeder en het drie maanden oude kind raakten niet gewond.