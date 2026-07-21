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Hasbro verhoogt winstverwachting mede door succes kaartspel Magic

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 14:42
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PAWTUCKET (ANP) - Speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het tweede kwartaal opnieuw de verwachtingen van analisten overtroffen. Vooral de prestaties van het populaire kaartspel Magic: The Gathering dragen bij aan de sterke prestaties. Het bedrijf verhoogt daarom ook zijn prognose voor het hele jaar.
Hasbro, onder meer bekend van Monopoly, Zeeslag en Scrabble, noteerde in totaal een omzetstijging van 15 procent en kwam uit op 1,14 miljard dollar. Door een brutowinst, voor belastingen, van 330,4 miljoen dollar heeft het bedrijf zijn prognose voor de brutowinst over het hele jaar aangepast van 1,4 tot 1,45 miljard dollar naar 1,45 tot 1,5 miljard dollar.
De kwartaalomzet van het kaartspel, dat inmiddels dertig jaar oud is, is voor het eerst boven de 500 miljoen dollar uitgekomen, vertelde topman Chris Cocks. "Het Magic-vliegwiel draait op volle toeren." De totale omzet van Magic: The Gathering kwam uit op 545,3 miljoen dollar, 133,3 miljoen dollar meer dan in hetzelfde kwartaal van 2025.
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