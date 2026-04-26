Verdachte van schietpartij media-gala maandag voor de rechter

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De verdachte die ervan wordt beschuldigd het Correspondents' Dinner in Washington te hebben bestormd met wapens, wordt maandag aangeklaagd. Dat heeft Jeanine Pirro, de federale aanklager van Washington DC, meegedeeld.

De verdachte wordt aangeklaagd voor het gebruik van een vuurwapen tijdens een gewelddadig misdrijf, en voor het aanvallen van een federale ambtenaar met een wapen. Mogelijk volgen er later nog meer aanklachten, aldus Pirro.

De vermeende schutter is geïdentificeerd als de 31-jarige Cole Tomas Allen uit Torrance, Californië. CNN meldt op basis van openbare gegevens dat hij werkte als leraar en videogame-ontwikkelaar.

Hotelgast

De verdachte wisselde schoten uit met de Secret Service bij een beveiligingspunt voor de zaal waar het diner plaatsvond. Hij werd daarbij zelf niet geraakt.

De vermoedelijke schutter zou een gast zijn geweest van het Washington Hilton, waar het diner plaatsvond. "We denken inderdaad dat hij een gast was in het hotel", zei waarnemend hoofdcommissaris Jeffery Carroll van de politie van Washington DC. "We hebben een kamer in het hotel afgezet, en we zullen de juiste procedures volgen om te bepalen wat daar aanwezig was."

Het Correspondents' Dinner is een jaarlijks evenement voor Witte Huis-verslaggevers. President Donald Trump woonde het diner voor het eerst bij en werd direct geëvacueerd toen er buiten de zaal schoten werden gelost.