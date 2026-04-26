Trump: schietpartij zal me niet 'afschrikken' van Iran-oorlog

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de schietpartij tijdens het Correspondents' Dinner van het Witte Huis hem er niet van zal weerhouden de oorlog in Iran te winnen. Tijdens een persconferentie na de schietpartij zei Trump dat hij niet gelooft dat het incident gerelateerd is aan het conflict.

"Het gaat me er niet van weerhouden om de oorlog in Iran te winnen. Ik weet niet of dat er iets mee te maken had, ik denk het eigenlijk niet, op basis van wat we weten", vertelde Trump verslaggevers.

Volgens Trump wordt er momenteel onderzoek gedaan naar het motief van de schutter, die hij omschreef als een "eenzame wolf".

De president annuleerde eerder op zaterdag de reis van zijn gezanten naar Pakistan voor vredesgesprekken met Iran. Hij zei dat hij niet onder de indruk was van Teherans onderhandelingspositie na bijna twee maanden oorlog.