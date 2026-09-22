Verdachte voorgenomen aanslag synagoge komt vrij met enkelband

AMSTERDAM (ANP) - Een 20-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede, komt binnenkort onder voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de man. Verdachte A.B. krijgt onder meer een enkelband en moet zich geregeld melden bij de reclassering.

In het onderzoek zijn naast B. vier verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen. B. zou dit tweetal in de nacht van 19 op 20 maart van Amsterdam naar Heemstede hebben gebracht om de geplande aanslag uit te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat dit met een zwaar, geïmproviseerd explosief zou gebeuren, dat uit onder meer een hoeveelheid benzine en een Cobra 6 bestond. Door alert optreden van de politie kon worden voorkomen dat de aanslag ook daadwerkelijk werd uitgevoerd.

Volgens het Openbaar Ministerie hadden de verdachten een terroristisch motief. De rechtbank vond die verdenking eerder al niet sterk genoeg.