VN beklemtonen in rapport leed migranten in Libië

GENÈVE (ANP) - Migranten en vluchtelingen in Libië zijn het slachtoffer van "wrede en systematisch gepleegde" mishandelingen en andere schendingen van de mensenrechten. Daarbij worden moord, verkrachting, afpersing en marteling gepleegd, volgens een nieuw rapport van het mensenrechtenbureau van de VN en de VN-missie in het Noord-Afrikaanse land.

Rondtrekkende migranten worden door criminele netwerken opgepakt en ontvoerd, vaak gesteund door lokale autoriteiten. Families worden van elkaar gescheiden en in detentiekampen worden "gruwelijke schendingen van de mensenrechten gepleegd". Het VN-rapport baseert zich op onderzoek van januari 2024 tot eind 2025.

Eenmaal opgesloten worden mensen bestolen, gemarteld of tot dwangarbeid gedwongen. Vrouwen worden vaak seksueel misbruikt of tot prostitutie gedwongen. In veel gevallen worden gevangenen pas vrijgelaten als familie losgeld heeft betaald. Het gaat volgens de VN om een in Libië alledaags geworden uitbuiting met kwetsbaren als "prooi".