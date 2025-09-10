ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mexico wil heffingen op Chinese auto's verhogen tot 50 procent

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 20:14
anp100925193 1
MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico wil de importheffingen op auto's uit China verhogen van 20 procent naar 50 procent. Dat heeft de Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard woensdag bekendgemaakt. Volgens hem is de maatregel bedoeld om de banen in het land te beschermen.
Chinese auto's komen de Mexicaanse markt op "onder wat we referentieprijzen noemen", aldus Ebrard. Door de lagere prijzen worden volgens hem vooral sectoren in Mexico getroffen voor lichte voertuigen en auto-onderdelen. "Zonder een zekere mate van bescherming kun je bijna niet concurreren", verklaarde de minister de verhoging van de heffingen verder.
De hogere heffing komt op het moment dat de Verenigde Staten landen in Latijns-Amerika aansporen om de economische banden met China te beperken. Ebrard heeft eerder nog gezegd tegen tariefmaatregelen te zijn, omdat die volgens hem haaks stonden op economische groei en het beperken van de inflatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

Loading