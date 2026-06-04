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Verdachten kindermishandeling Stadskanaal 90 dagen langer vast

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 10:11
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GRONINGEN (ANP) - De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende negentig dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.
De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat zij in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. De kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder.
De twee verdachten zijn 31 en 33 jaar oud en zijn bevriend met elkaar. Justitie verdenkt hen onder meer van poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Het onderzoek loopt nog. De verdachten zitten niet langer in beperkingen, aldus het OM.
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