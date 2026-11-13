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Verdachten spoorsabotage geen bekenden van ProRail

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - De twee verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek naar de spoorsabotage op Prinsjesdag, zijn geen bekenden van ProRail. Dat meldt een woordvoerder van de spoorwegbeheerder vrijdag.
ProRail is woensdagavond op de hoogte gesteld van de aanhoudingen. "Het onderzoek is aan het Openbaar Ministerie en we staan paraat als ze ons nodig hebben, maar de verdachten zijn tot zover geen bekenden van ons", meldt de woordvoerder.
De verdachten zijn een 49-jarige man en een 41-jarige vrouw uit Drenthe. Zij worden ervan verdacht informatie te hebben gedeeld over hoe de verstoringen op het spoor kunnen worden uitgevoerd.
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