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Bemanning vermist zeiljacht meldt zich: geen problemen gehad

Samenleving
door anp
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DEN HELDER (ANP) - De bemanning van het zeiljacht Luna, dat in de nacht van donderdag op vrijdag ten noorden van de Waddeneilanden was vermist, heeft zich vrijdag gemeld bij het Kustwachtcentrum in Den Helder. Er waren geen problemen geweest en niemand is gewond geraakt. Dat laat een woordvoerder van de Kustwacht weten.
Nadat er al urenlang geen contact met het jacht was te krijgen, startte in de nacht een grote zoektocht boven Terschelling. Daaraan deden boten, een helikopter en een vliegtuig van de Kustwacht mee. Ook bij de havens van de Waddeneilanden is gezocht.
Eerder vrijdagochtend zei de woordvoerder dat het jacht niet was aangetroffen en dat de zoektocht was gestaakt. Wel waren berichten uitgestuurd naar scheepvaartverkeer op de Noordzee en naar de Deense en Noorse kustwachten om uit te blijven kijken naar het schip.
De Luna voer, toen de bemanning zich bij de Kustwacht meldde, zo'n 48 kilometer ten westen van de Deense stad Esbjerg. Het jacht had last van de storm en was een zeil verloren. Niemand raakte gewond.
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