Verdenking Rotterdamse schietpartijen drie keer moord of doodslag

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt de 24-jarige man die donderdagavond is opgepakt in een woning in de Rotterdamse wijk IJsselmonde van drie keer moord of doodslag en verboden vuurwapenbezit. De man zou op 21 en 28 december en donderdagmorgen in de wijk mannen hebben neergeschoten, die vervolgens bezweken aan hun verwondingen. De slachtoffers waren respectievelijk 63, 58 en 81 jaar.

Dat maakte de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar vrijdagmorgen bekend op een persconferentie in het stadhuis van Rotterdam. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die over zijn voorarrest zal beslissen.

Een arrestatieteam van de politie arresteerde de verdachte donderdag rond 23.15 uur op het balkon van een woning aan de Emelissedijk. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en hield zich op in de woning van iemand anders. Bij zijn arrestatie vond de politie een vuurwapen. Volgens de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke heeft de verdachte dit wapen tijdens de arrestatie naar beneden gegooid. Justitie en politie vermoeden dat het om het wapen gaat waarmee de drie slachtoffers zijn neergeschoten.

Tip

Volgens Hillenaar heeft een tip die is binnengekomen bij het Team Criminele Inlichtingen "eraan bijgedragen dat de verdachte kon worden aangehouden." Het vermoeden is dat de slachtoffers willekeurig zijn gekozen. "Dat is het belangrijkste scenario waar we van uitgaan. We houden alle mogelijkheden open. Er zijn vooralsnog geen verbanden tussen de slachtoffers, waardoor ik nog geen reden heb uit te gaan van een ander scenario."

"Een nachtmerrie", zo omschreef Hillenaar de schokkende gebeurtenissen. "Voor alle inwoners van Rotterdam. Ook voor mij persoonlijk, omdat er iemand vrij rondliep die willekeurige slachtoffers leek te maken."