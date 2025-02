Verenigd Koninkrijk verhoogt uitgaven aan defensie

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer heeft bekendgemaakt dat het Verenigd Koninkrijk de komende jaren zijn defensie-uitgaven verhoogt. Tegen 2027 moet het om 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) gaan en vanaf 2027 om 2,6 procent. Dat is nu nog 2,3 procent.

Bovendien wordt het doel gesteld om in de volgende regeerperiode de defensie-uitgaven te verhogen naar 3 procent van het bbp. Dat is in 2029. Om het geld bijeen te krijgen, wordt gesneden in het budget voor ontwikkelingshulp, aldus premier Starmer in een toespraak tot het Lagerhuis.

De aankondiging komt twee dagen voor Starmers ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Ze zullen het naar verwachting hebben over onder meer de oorlog in Oekraïne en de veiligheid in Europa. Trump heeft NAVO-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, herhaaldelijk opgeroepen meer te besteden aan defensie.