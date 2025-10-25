Verenigde Arabische Emiraten leveren veroordeelde Nederlander uit

DEN HAAG (ANP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een 41-jarige man uit Nieuw-Vennep uitgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. De man kwam zaterdag aan op Schiphol. Hij moet nog een celstraf van 1575 dagen uitzitten voor drugshandel en witwassen.

De rechtbank legde de man in maart 2016 87 maanden cel op. Het Amsterdamse gerechtshof maakte daar later 68 maanden van. In 2023 werd een straf van 67 maanden onherroepelijk door een oordeel van de Hoge Raad.

Volgens het OM was de man in 2012 betrokken bij de smokkel van cocaïne en amfetamine naar Zweden. De drugs zouden in een verborgen ruimte in een auto over de grens zijn gesmokkeld. Ook zou hij zich in 2012 en 2013 hebben beziggehouden met de invoer van cocaïne uit Peru.

De man werd eerder veroordeeld voor witwassen en bijstandsfraude. Na een onherroepelijke veroordeling voor leidinggeven aan een criminele organisatie vluchtte hij naar de VAE. Daar werd hij opgespoord door een team van de Nederlandse politie dat op voortvluchtigen jaagt.