Russische gezant verwacht weinig impact van nieuwe sancties VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Russische gezant Kirill Dmitriev gelooft niet dat de recent opgelegde Amerikaanse sancties op Russische oliebedrijven een significante impact zullen hebben op de Russische economie. Dat heeft hij gezegd in het programma Special Report op Fox News tijdens een bezoek aan Washington voor gesprekken met de Amerikaanse regering.

"We denken niet dat deze sancties een grote invloed zullen hebben op de Russische economie, omdat de olieprijzen wereldwijd zullen stijgen en Rusland simpelweg minder liters olie zal verkopen, maar tegen een hogere prijs", aldus Dmitriev, gezant van het Kremlin voor economische kwesties.

Deze week heeft Washington sancties aangekondigd tegen Lukoil en Rosneft. Volgens de Amerikaanse regering spant Rusland zich niet genoeg in om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Na het aankondigen van de sancties schoten de wereldwijde olieprijzen meerdere procenten omhoog.