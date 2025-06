Verenigde Staten en China tekenen handelsovereenkomst

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China hebben hun voorlopige handelsovereenkomst waarover eerder een akkoord werd bereikt, deze week afgerond en getekend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick gezegd.

De bewindsman zei donderdag in een interview met Bloomberg Television: "Die deal is twee dagen geleden ondertekend en bezegeld." Hij gaf geen verdere details over de precieze inhoud van het document. Wel verklaarde hij dat de VS hun tegenmaatregelen, waaronder beperkingen op de export van ethaan naar China, zullen opheffen zodra het land zeldzame aardmetalen aan de VS levert.

President Donald Trump zei eerder op donderdag tijdens een evenement in het Witte Huis al: "We hebben gisteren net met China ondertekend." Maar Trump liet na om uit te leggen waar hij precies op doelde.

De twee economische grootmachten hadden eerder deze maand in Londen een akkoord gesloten over een handelsraamwerk. Daardoor zouden bepaalde exportbeperkingen tussen de landen worden beëindigd. China en de VS kwamen vorige maand in Genève al tot de voorlopige afspraak dat ze onderlinge importheffingen tijdelijk fors zouden verlagen.