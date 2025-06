Manchester City groepswinnaar op WK na ruime zege op Juventus

ORLANDO (ANP) - Manchester City heeft zich met een overtuigende zege op Juventus (5-2) verzekerd van de groepswinst op het WK voor clubs. Oranje-international Teun Koopmeiners maakte in Orlando namens de Italianen de 1-1. Voor City-spits Erling Haaland (24) was de 3-1 bijzonder: het betekende zijn driehonderdste treffer op het hoogste niveau.

De andere doelpunten bij de Engelse grootmacht kwamen op naam van Jeremy Doku, Pierre Kalulu (eigen doelpunt), Phil Foden en Savinho. Koopmeiners, die een klein uur meedeed, maakte in de elfde minuut gelijk na een fout in de opbouw van Manchester City. Dusan Vlahovic maakte in de slotfase de tweede Italiaanse treffer.

International Tijjani Reijnders speelde de hele wedstrijd bij City, zijn ploeggenoot Nathan Aké bleef op de bank.