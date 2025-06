Japan executeert 'Twitter-moordenaar'

Japan heeft vrijdag een terdoodveroordeelde geëxecuteerd, melden de publieke omroep NHK en andere Japanse media. Het zou gaan om de 34-jarige Takahiro Shiraishi, bijgenaamd de "Twitter-moordenaar", die in 2017 negen mensen vermoordde. Het is de eerste keer sinds 2022 dat Japan de doodstraf heeft voltrokken.

Het Japanse ministerie van Justitie heeft de ophanging niet officieel bevestigd, maar bronnen binnen de overheid bevestigden de executie van Shiraishi aan NHK.

Shiraishi werd ter dood veroordeeld voor het vermoorden en in stukken snijden van negen jonge mensen, vooral vrouwen tussen de 15 en 26 jaar, die hij via het socialemediaplatform Twitter (nu X) had benaderd. Hij lokte zijn slachtoffers naar zijn appartement in de buurt van Tokio, waar hij hen vermoordde en de lichaamsdelen in koelboxen verborg, aldus mediaberichten.