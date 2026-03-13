Halsema: populistische leiders breken democratie af

VLAARDINGEN (ANP) - De democratische rechtsorde staat onder druk en het wordt tijd om te "waarschuwen voor groot gevaar". Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in Vlaardingen bij de uitreiking van de Geuzenpenning aan haar collega uit Boedapest, Gergely Karácsony. "Wij zien hoe populistische leiders democratische instituties afbreken. (...) Tientallen jaren stonden rechtsstatelijke principes niet ter discussie. Die consensus is weg. Daardoor belanden ook wij op een hellend vlak, en ik maak me zorgen dat we verder naar beneden glijden."

Halsema stond stil bij een aantal ontwikkelingen uit recente jaren die haar reden voor alarm geven. Zo wijst ze op het "misbruik van noodrecht" dat ook de middenpartijen overwogen om asielmigratie terug te dringen. Dit kwam volgens haar "uit het handboek van de autocraat". Verder nam de Tweede Kamer een motie aan om Antifa op de lijst van terreurorganisaties te zetten. "Antifa is geen organisatie en er gaat geen enkele terreurdreiging vanuit. De motie had duidelijk tot doel kritische tegenstanders monddood te maken", aldus de burgemeester.

Ten derde ziet ze een gevaar in de "herhaaldelijke oproepen om het demonstratierecht in te perken", terwijl dit een grondrecht is en "97 procent van de demonstraties vreedzaam verloopt". Ze benadrukte het belang van de rechtsstaat: die is "geen gebruiksartikel dat je wel of niet omarmt. Het beperkt en reguleert ons allemaal, ongeacht onze politieke meningen". Alleen krachtig stellingnemen zal soelaas bieden, betoogde ze.

Historische verzetsdaad

Halsema prees Karácsony om zijn "historische daad van verzet", het laten doorgaan van een Pride-mars voor lhbti-rechten in de Hongaarse hoofdstad, ondanks een verbod van de Hongaarse regering en de politie: "Gergely beantwoordde intimidatie en dreiging met moed". Halsema liep zelf ook mee in die mars. Ze nodigde Karácsony uit om komende zomer eregast te zijn bij de World Pride.

De Geuzenpenning is een prijs voor vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten. Hij werd in januari toegekend aan Karácsony, als belangrijke tegenstander van de rechtspopulistische premier Viktor Orbán. De prijs is vernoemd naar het Geuzenverzet uit de Tweede Wereldoorlog.