Verkeer kan vanaf weekeinde weer over weg langs NAVO-top rijden

DEN HAAG (ANP) - De Johan de Wittlaan in Den Haag, die sinds april dicht was voor de NAVO-top, gaat zaterdag of zondag weer open voor het verkeer. Het precieze tijdstip hangt af van het weer in de komende dagen. Het asfalt moet nog worden gelegd en daarna moeten de bouwers de belijning aanbrengen, en dat kan alleen als het droog is, zegt burgemeester Jan van Zanen. Na de internationale bijeenkomst is de doorgaande weg opnieuw ingericht.

De top van de NAVO was in het World Forum aan de laan. Om extra ruimte te creëren, werden twee grote gebouwen neergezet op het wegdek. Daarvoor is de middenberm weggehaald en geasfalteerd. Bomen langs de weg zijn gekapt of verplaatst, stoplichten en lantaarnpalen werden verwijderd. Ook een lange rij met bijna tweehonderd nationale vlaggen, de vlaggenparade, moest tijdelijk plaatsmaken.

Om het einde van de werkzaamheden alvast te vieren, heeft Van Zanen maandag de laatste vlag in de middenberm gehesen, die van de Verenigde Naties. "Het is een vlag die hoort bij onze stad. Den Haag is een van de VN-steden, samen met New York en Genève, en die steden hebben ook een vlaggenparade." De lantaarnpalen en stoplichten zijn al terug. De bomen worden aan het einde van het jaar geplant.

'Gepaste trots'

Den Haag was op 24 en 25 juni gastheer van de NAVO-top. Het was een van de grootste bijeenkomsten ooit in Nederland. Duizenden mensen, onder wie tientallen regeringsleiders, staatshoofden en ministers, kwamen naar de stad. Delen van Den Haag waren afgegrendeld van de buitenwereld. Om het World Forum stond een kilometerslange rij van metershoge hekken. Grote delen van de Randstad waren moeilijker bereikbaar. De politie zette zo'n 27.000 medewerkers in, bijna de helft van al haar personeel.

Van Zanen zegt dat hij "met gepaste trots" terugkijkt op een "unieke bijeenkomst, uniek in de Nederlandse geschiedenis". Hij erkent dat buurtbewoners en ondernemers last kunnen hebben gehad van de veiligheidsmaatregelen, maar spreekt van een "zeer geslaagde operatie, daar kun je alleen maar trots op zijn". Naar eigen zeggen is hij zelf ook tegengehouden bij de hekken "en zo hoort het".