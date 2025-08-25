PFAS-dossier dat basis is voor strengere EU-regels definitief af

BILTHOVEN (ANP) - Het wetenschappelijke dossier op basis waarvan de Europese Unie (EU) strengere PFAS-regels kan instellen, is definitief afgerond. Instanties uit vijf Europese landen hebben er jaren aan gewerkt. Namens Nederland droeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aan het omvangrijke rapport.

De eerste versie verscheen al in januari 2023. Daar kwamen enkele duizenden reacties op van uiteenlopende belanghebbenden en deskundigen. Samen met de instanties uit Duitsland, Denemarken, Zweden en niet-EU-lid Noorwegen heeft het RIVM die gebruikt "om het document verder te verbeteren".

Het moet uiteindelijk leiden tot nieuwe regels om PFAS-vervuiling tegen te gaan. Duizenden stoffen die onder deze noemer vallen, breken nauwelijks af en zijn zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu riskant. Bepaalde varianten leiden tot een verhoogd risico op kanker en bemoeilijken de voortplanting. Ook het immuunsysteem kan slechter gaan werken door blootstelling aan PFAS.