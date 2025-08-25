ECONOMIE
Organisator 'Wij eisen de nacht op' wil geld goed besteden

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 16:01
AMSTERDAM (ANP) - De initiatiefneemster van de crowdfunding 'Wij eisen de nacht op' wil het geld dat ze inzamelt zo goed mogelijk besteden. Nu de boodschap op veel digitale schermen sinds zondag in het land is te zien, kijkt Danique de Jong naar wat er nog meer mogelijk is voor de veiligheid van jonge vrouwen op straat. De teller van de actie staat maandag halverwege de middag op bijna 430.000 euro, afkomstig van meer dan 15.000 donaties.
De Jong is overweldigd door de massale giften voor de crowdfunding die ze begon na de moord op de 17-jarige Lisa vorige week. "Ik wil heel zorgvuldig omgaan met al het gedoneerde geld en kijken wat de beste manier is om het te besteden." De Jong wint hierover momenteel advies in bij experts en organisaties die zich al bezighouden met dit onderwerp. Zelf is ze niet van plan een stichting of goed doel op te zetten. De initiatiefneemster denkt onder meer aan een campagne die een vervolg geeft op deze boodschap. "Er is nog veel meer te doen, dus iedere euro helpt."
