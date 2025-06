Verkeer rijdt nog goed door ondanks NAVO-afsluitingen

DEN HAAG (ANP) - De eerste ochtendspits met de diverse wegafsluitingen door de NAVO-top komt op gang, maar op de diverse routes rijdt het verkeer rond 06.30 uur vooralsnog goed door, ziet de ANWB.

Her en der is al wel sprake van vertragingen door andere oorzaken. Zo gebeurde er op de A6 bij Almere-Oostvaarders een ongeval. De linkerrijstrook in de richting van Muiden is daar afgesloten en de vertraging is meer dan een uur, meldt Rijkswaterstaat.

Door de NAVO-top zijn verschillende wegen deels of helemaal afgesloten, zoals de A4, de A5 en de A44. Rijkswaterstaat waarschuwt voor veel extra files en forse vertragingen de komende dagen. Met name op maandagmiddag- en avond, dinsdag en woensdag is er kans op "zeer ernstige verkeershinder".

De livestreams die de wegbeheerder op zijn website aanbiedt langs de A4 zijn deze week niet te zien. Dat is "vanuit veiligheidsoverwegingen", aldus RWS.