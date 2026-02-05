ECONOMIE
Verklaring: gesprekken over Oekraïne in de komende weken verder

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 19:15
anp050226226 1
ABU DHABI (ANP) - De gesprekken tussen Oekraïne, Rusland en de VS waren constructief en worden "in de komende weken" voortgezet, staat in een gezamenlijke verklaring. De statements werden door de Oekraïense onderhandelaar Roestem Oemjerov en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff op X gezet. In Abu Dhabi werd twee dagen gesproken.
"De gesprekken waren constructief en gericht op het scheppen van de voorwaarden voor een duurzame vrede", aldus de verklaring. Eerder werd al bekend dat Rusland en Oekraïne ieder 157 krijgsgevangenen vrijlaten. Verder zijn geen harde afspraken bekendgemaakt. "De delegaties hebben afgesproken om verslag uit te brengen in hun respectievelijke hoofdsteden en om de trilaterale gesprekken in de komende weken voort te zetten."
Witkoff schreef donderdagochtend al op X dat de gesprekken "gedetailleerd en productief" waren verlopen, maar dat er nog veel te bespreken is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat de gesprekken "zeker niet makkelijk" waren.
