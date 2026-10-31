Je vaste energiecontract loopt in november of december af, en de verlengbrief van je leverancier is binnen. Waarschijnlijk staat er een jaarcontract in. Wie het eenjarige aanbod zonder te vergelijken tekent, betaalt bij de huidige gasprijzen vaak méér dan wie drie jaar vastzet. Tussen het duurste en het goedkoopste vaste contract zit nu 53 cent per kuub gas, zo blijkt uit een overzicht van vergelijkingssite Energievergelijk.nl.

Het duurste vaste gastarief op de markt hoort bij een eenjarig contract. De goedkoopste vaste tarieven horen allemaal bij contracten van drie jaar.

Duurste vaste contract: 1 jaar, goedkoopste: 3 jaar

Energievergelijk.nl zette de duurste en goedkoopste gasprijzen van eind oktober naast elkaar. Alle tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw:

Mega, 1 jaar vast: €2,119 per m³ (de duurste)

UnitedConsumers, 1 jaar vast: €2,000 per m³

Innova Energie en Gewoon Energie, 3 jaar vast: €1,589 per m³ (de goedkoopste vaste)

Energie VanOns en OM, 3 jaar vast: €1,612 per m³

Mega staat sinds donderdag 29 oktober bovenaan. Begin januari vroeg dezelfde leverancier voor dit contract nog €1,184 per kuub. Er is bij Mega dus in tien maanden bijna een euro per kuub bijgekomen.

Het gaat niet om één uitschieter. Een nieuw vast jaarcontract voor gas kost voor het eerst meer dan €2 per m³, meldde Keuze.nl deze week. Van de twaalf jaarcontracten die die site volgt, werden er tien in één week duurder. Ook het goedkoopste vaste jaarcontract ligt boven de driejarige tarieven: €1,78 per kuub op 29 oktober, volgens Energievergelijker.nl.

Over deze stookwinter scheelt het ruim €360

Energievergelijk.nl rekent met 900 kuub gas per jaar voor een gemiddeld huishouden. Het meeste daarvan stook je in de winter. Volgens de maandverdeling van DELTA Energie valt 76,7 procent van het jaarverbruik in november tot en met maart: november 12,2, december 17,2, januari 18,4, februari 15,7 en maart 13,2 procent. Bij 900 kuub is dat ongeveer 690 kuub in vijf maanden.

Duurste 1 jaar vast tegenover goedkoopste 3 jaar vast (53 cent verschil): ongeveer €366 meer over november tot en met maart, en ruim €475 over een heel jaar.

Goedkoopste 1 jaar vast tegenover goedkoopste 3 jaar vast (ruim 19 cent verschil): ongeveer €130 meer over dezelfde vijf maanden.

Niets doen? Dan sta je op variabel

Reageer je niet op de brief, dan loopt je stroom- en gaslevering gewoon door. Een leverancier mag een vast contract niet stilzwijgend verlengen. Je contract wordt omgezet naar een variabel contract voor onbepaalde tijd, bij dezelfde leverancier. Dat tarief kan meerdere keren per jaar veranderen.

Goedkoop is dat nu niet vanzelf. Bij Eneco kost variabel gas €2,010 per kuub, bij Budget Thuis €1,997 en bij Vandebron €1,993. Tegenover €1,589 voor drie jaar vast is dat bij Eneco over deze winter ongeveer €290 extra. Het laagste variabele tarief in de lijst, €1,448 bij Energie VanOns, blijft waarschijnlijk niet lang staan: volgens Energievergelijk.nl gaat ook dat per 1 januari 2027 omhoog.

Een dynamisch contract biedt evenmin een uitweg. Volgens Keuze.nl is dynamisch gas nu zelfs duurder dan een gemiddeld vast jaarcontract. Wat dat bij gemiddeld verbruik betekent, beschreven we eerder in 'Dynamisch gascontract? Bij gemiddeld verbruik kost gas je nu ruim €600 per jaar meer'.

Verhuis je volgend jaar? Dan is 3 jaar niet vanzelf slim

Ga je na 1 januari 2027 kleiner wonen, of verhuist je partner of ouder naar een verzorgingshuis? Zeg je een vast contract voor de einddatum op, dan kan de leverancier een opzegvergoeding vragen. Volgens ACM ConsuWijzer geldt dat ook als je opzegt vanwege een verhuizing. De hoogte hangt af van het verschil tussen jouw tarief en wat de leverancier op dat moment rekent. Is energie inmiddels duurder geworden, dan betaal je volgens de ACM geen opzegvergoeding. Bij dalende prijzen betaal je dus wel.

In een verzorgingshuis heb je vaak geen eigen aansluiting, waardoor je je contract niet kunt meenemen. Sommige leveranciers zien in dat geval af van een opzegvergoeding; Pure Energie zegt dat bijvoorbeeld op zijn site. Vraag dit na voordat je voor drie jaar tekent. Een variabel of dynamisch contract kun je altijd zonder opzegvergoeding beëindigen.

Zo pak je de verlengbrief aan

Vergelijk het aanbod met de markt. Leveranciers bewaren hun scherpste tarieven vaak voor nieuwe klanten, schrijft Energievergelijker.nl.

Kijk naar de totale jaarprijs bij je eigen verbruik, niet alleen naar de prijs per kuub.

Heb je zonnepanelen? Bij driejarige contracten lag de terugleververgoeding eerder lager dan bij de eenjarige variant van dezelfde leverancier.

Een vast tarief zet niet alles vast. Belastingen en netbeheerkosten kunnen tijdens de looptijd nog veranderen.

Sta je al op variabel? Dan kun je op elk moment overstappen, met een opzegtermijn van hooguit een maand.

De tarieven veranderen deze weken bijna dagelijks. De bedragen hierboven gelden voor eind oktober, dus reken met de prijzen van de dag waarop je tekent.