Verlies voor GL-PvdA in Groningen, winst voor D66, VVD en CDA

GRONINGEN (ANP) - In Groningen heeft GroenLinks-PvdA 2 zetels verloren in de gemeenteraad. De partij gaat van 15 naar 13 zetels maar blijft veruit de grootste.

Bij D66, de VVD en het CDA, die samen een coalitie vormen in de Tweede Kamer, krijgen er elk een zetel bij. D66 komt daarmee op 6 zetels, de VVD op 4 en het CDA op 3.

Forum voor Democratie komt met 1 zetel in de Groningse raad. Ook Volt is nieuwkomer met 1 zetel.

De SP verliest een zetel en komt uit op 3. Partij voor het Noorden moet ook een zetel inleveren en komt op 1.