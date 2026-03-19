Dijk hoopvol gestemd dat SP op nieuwe plekken in raad komt

AMERSFOORT (ANP) - Het stemt SP-leider Jimmy Dijk "hoopvol" dat zijn partij in nieuwe gemeenten in de raad komt. Hij ziet ten opzichte van het percentage dat bij de Tweede Kamerverkiezingen op de SP stemde een "forse winst".

De voorlopige uitslagen in bijna driekwart van de gemeenten geven een wisselend beeld. De SP haalde daar bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in totaal 97 zetels, nu zijn dat er vooralsnog 65. Al jaren zit de SP bij opeenvolgende verkiezingen in een dalende lijn.

In Den Haag lijkt de SP op basis van een exitpoll haar raadszetel te houden. "Dat is goed nieuws", reageert Dijk, zeker gezien de "grote winst" van Hart voor Den Haag. Dijk feliciteert de lokale partijleider Richard de Mos met zijn winst.