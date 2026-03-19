GL-PvdA grootste in Eindhoven, gevolgd door CDA

EINDHOVEN (ANP) - GroenLinks-PvdA is met 13 zetels de grootste partij geworden in Eindhoven. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag, gemeld aan de ANP Verkiezingsdienst. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren de partijen samen goed voor 14 zetels. CDA wint 3 zetels en komt uit op 9.

FVD gaat van 1 naar 4 zetels. Ook voor D66 is er winst, namelijk van 5 naar 7 zetels. 50PLUS groeit van 1 naar 3 zetels.

Verlies is er onder meer voor Volt, VVD en Partij voor de Dieren.

44,4 procent van de kiesgerechtigden is gaan stemmen. Bij de vorige verkiezingen in 2022 deed 41,8 procent dat.