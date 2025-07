Waterpolosters naar kwartfinale WK na ruime zege op Nieuw-Zeeland

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse waterpolosters zijn op het WK in Singapore doorgedrongen tot de kwartfinales. De wereldkampioen van 2023 won in de tussenronde met 14-9 van Nieuw-Zeeland. In de eerste drie periodes legde de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis de basis voor de ruime overwinning: 3-1 5-2 5-4 1-2.

Oranje was veroordeeld tot de tussenronde door de tweede plek in de poule achter titelverdediger Verenigde Staten. In de kwartfinale is olympisch kampioen Spanje zaterdag de tegenstander. Nederland verloor afgelopen jaar in de halve finales van de Spelen in Parijs na strafworpen van Spanje.

Doudesis kon tegen Nieuw-Zeeland, dat de afgelopen duels met Oranje ook steeds ruim verloor, ook speelsters met minder ervaring speelminuten geven. Lieke Rogge ontbrak omdat ze ziek is.