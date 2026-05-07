Vermeende afscheidsbrief Jeffrey Epstein vrijgegeven

NEW YORK (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft een handgeschreven briefje vrijgegeven dat Jeffrey Epstein zou hebben geschreven voor een zelfmoordpoging. De veroordeelde zedendelinquent maakte enkele weken later een einde aan zijn leven.

De celgenoot van Epstein heeft verklaard dat hij het briefje aantrof in een stripboek, nadat de zakenman buiten bewustzijn was aangetroffen. "Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden", staat er onder meer in, en: "Het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt".

De rechter gaf de brief vrij nadat The New York Times daar vorige week een verzoek toe had gedaan. De brief was onderdeel van het papierwerk van de strafzaak tegen de celgenoot en maakte daardoor geen deel uit van de miljoenen documenten rond Epstein die enkele maanden geleden vrijgegeven werden.

The New York Times benadrukt dat de krant niet heeft geverifieerd dat de brief daadwerkelijk door Epstein is geschreven. Ook de rechter die het document vrijgaf, deed geen uitspraken over de echtheid.