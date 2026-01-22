Vermeende opdrachtgever explosie Nieuwkuijk ontkent betrokkenheid

DEN BOSCH (ANP) - Een van de drie verdachten die terechtstaan voor een explosie bij een woning in het Brabantse Nieuwkuijk, ontkent alle betrokkenheid. De vermeende opdrachtgever Othman H. (32) uit Den Bosch verklaarde donderdag in de rechtbank in Den Bosch niets met de explosie te maken te hebben.

Door de aanslag in de nacht van 16 november 2024 raakte een 50-jarige vrouw zwaargewond. Haar rechterbeen is geamputeerd. Ook aan haar linkerbeen liep ze zwaar letsel op. Ze legt met haar man en dochter in de loop van de middag een slachtofferverklaring af.

Gerrit de J. (33) uit Den Bosch heeft voor 300 euro het explosief voor de voordeur aan de Onsenoortsestraat gelegd, bekende hij. Hij werd opgepakt nadat zijn moeder en oma hem hadden herkend op de beelden in Opsporing Verzocht. Bij de politie verklaarde De J. dat hij het explosief had opgehaald bij Max V. (57) uit Rosmalen en dat de opdracht kwam van H. V. zegt door H. onder druk te zijn gezet om mee te werken.

Bedoeld voor buren

"Ik heb hier niets mee te maken. Ik ken Gerrit niet", zei H. in de rechtszaal. Hij ontkent eveneens een explosief te hebben gegeven aan V. of met de medeverdachten een voorverkenning te hebben gedaan. "Ik heb Max nooit een bom gegeven. En ik ben niet met hen in Nieuwkuijk geweest."

V. zegt dat H. hem aanvankelijk benaderde. Toen hij zag dat het explosief zwaarder was dan een cobra, heeft hij geweigerd om mee te doen en vroeg hij de ernstig verslaafde en makkelijk te beïnvloeden Gerrit om de klus te klaren.

De politie denkt dat het explosief was bedoeld voor de buren. In dezelfde straat woont de nieuwe vriend van de ex van de vermeende opdrachtgever. H. en zijn ex hebben samen een dochtertje en voerden juridische procedures over de omgangsregeling, die H. verloor. De nieuwe vriend en zijn familie maken donderdagmiddag ook gebruik van hun spreekrecht.