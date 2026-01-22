Criminelen spreiden hun risico om drugs Europa in te smokkelen

SCHIPHOL (ANP) - Door intensiever toezicht van overheden lijken drugscriminelen aan risicospreiding te doen, concludeert de douane donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers op Schiphol. Zo proberen zij drugs via verschillende havens vanuit landen in Zuid-Amerika Europa binnen te krijgen en worden de verdovende middelen ook op verschillende manieren verstopt.

Zo werd in de haven van Amsterdam afgelopen jaar 4700 kilo cocaïne onderschept in een lading hout, afkomstig uit West-Afrika. Het gebied speelt een steeds grotere rol bij de internationale drugshandel, ziet de douane. De veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers verblijft in de regio. Hij zou zich al geruime tijd schuilhouden in Sierra Leone en bescherming genieten van de president. Een vaste scanner in de haven van Amsterdam moet helpen bij het onderscheppen van de drugs.

Naast het beveiligen van de grote zeehavens is ook het toezicht door de douane met de Koninklijke Marechaussee, politie en de Kustwacht in de kleinere noordelijke havens verscherpt. Er worden drones, camera's, radar en satellieten ingezet.

Onderzeeboten

Verder signaleren Europese douanediensten een toename van de drop-off-methode. Hierbij worden de drugs op volle zee overboord gegooid om later opgepikt te worden. Of overgeslagen op kleinere vissersschepen. In Nederland meldt de douane een drop-off bij Vlissingen afgelopen jaar. Begin dit jaar spoelden pakketten met zo'n 750 kilo hennep aan op Terschelling. Het zou hierbij mogelijk gaan om een mislukte drop-off, denkt de dienst.

Daarnaast wordt een toenemend gebruik van onderzeeboten opgemerkt om cocaïne rechtstreeks vanuit Latijns-Amerika naar Europese landen als Spanje en Portugal te smokkelen. In Nederland zijn nog geen van dit soort 'narcosubs' gesignaleerd. Verder zijn er ook signalen van een toenemende smokkel via privéluchtvaart. Daarom zal de douane deze sector dit jaar strenger controleren. Door de flexibiliteit van criminelen benadrukt de douane het belang van Europese samenwerking en uitwisseling van data met Europol, de Europese politiedienst.

Naast smokkel van fysieke pakketten met drugs wordt cocaïne ook ingewassen in producten als kleding, houtskool of karton. Dit chemisch camoufleren is "niet nieuw, maar wordt wel steeds vernuftiger", aldus Nanette van Schelven, directeur-generaal van de douane. De drugs worden er bij deze methode op een later moment uitgehaald via een chemisch proces in cocaïnewasserijen. Afgelopen jaar rolde de politie tien van dit soort labs op in Nederland, twee meer dan in 2024.