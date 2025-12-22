ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mag je baas jou verplichten om vrij te nemen tussen kerst en oud & nieuw?

Samenleving
door Pieter Immerzeel
maandag, 22 december 2025 om 12:12
ANP-514810678
De kerstboom staat, de oliebollen lonken en het is opvallend rustig op kantoor. Voor veel werknemers is het vaste prik: tussen kerst en oud & nieuw moet je vrije dagen opnemen. Maar mag je werkgever dat eigenlijk wel afdwingen?
Het korte antwoord: ja, je baas staat in zijn recht. Althans, onder voorwaarden. Arbeidsrechtadvocaat Pieter van den Brink legt bij Radar uit dat werkgevers verplichte vrije dagen kunnen opleggen. “Zo’n verplichte vrije dag kan een feestdag zijn, maar vaak valt zo’n dag tussen een feestdag en het weekend.” Denk aan de vrijdag na Hemelvaartsdag of de dagen tussen kerst en oud & nieuw.
Alleen als het vastligt
Die verplichting geldt echter niet zomaar. Van den Brink benadrukt dat het alleen mag als het duidelijk is vastgelegd. “Zo’n verplichte vrije dag kan alleen opgelegd worden als het in je cao of arbeidsovereenkomst vermeld staat.” Staat daar niets over in? Dan sta je sterker dan je denkt.
De hoofdregel is namelijk dat vakantie wordt opgenomen op verzoek van de werknemer, niet op verzoek van de werkgever. Als verplichte vrije dagen nergens zijn afgesproken, hoef je dus niet automatisch akkoord te gaan met een kerstvakantie die je niet wilt.
Geen maximum
Wie denkt dat werkgevers maar beperkt vrije dagen mogen opleggen, komt bedrogen uit. “Er zit geen maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat de werkgever kan opleggen”, zegt Van den Brink. In sommige sectoren is dat heel normaal. In het onderwijs zijn werknemers vrij tijdens schoolvakanties, terwijl in de bouw vaak de bouwvak wordt gevolgd.
En dan nog een hardnekkig misverstand: kerstvrij bestaat niet in de wet. Er is geen wettelijk recht op vrij tijdens feestdagen. Of je vrij bent met kerst of oud en nieuw, hangt volledig af van wat er in je cao of contract staat.
“In de cao of in het arbeidscontract staat doorgaans of een feestdag een vrije dag is binnen het bedrijf.” Daarin staat ook of je wordt doorbetaald of recht hebt op een toeslag als je moet werken.
Verlof geweigerd?
Tot slot: zelfs als je vrij wílt nemen, is dat geen garantie. Als het bedrijf open is en iedereen tegelijk verlof aanvraagt, kan je werkgever dat weigeren. Het bedrijf moet immers blijven draaien. Kerst of niet.
Bron: Radar

Lees ook

Kan je werkgever je verplichten om de vrijdag na Hemelvaart als vrije dag op te nemen? (of je verlofaanvraag juist afwijzen?)Kan je werkgever je verplichten om de vrijdag na Hemelvaart als vrije dag op te nemen? (of je verlofaanvraag juist afwijzen?)
De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?De harde cijfers: hoeveel kom je nu écht aan met kerst?
Ruim de helft van de minderjarigen krijgt alcohol van ouders met kerstRuim de helft van de minderjarigen krijgt alcohol van ouders met kerst
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

Loading