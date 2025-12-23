ECONOMIE
Vernielingen bij Britse ambassade Den Haag om Gaza

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 13:17
anp231225110 1
DEN HAAG (ANP) - Zowel op maandag als op dinsdag zijn er vernielingen geweest bij de Britse ambassade in Den Haag, meldt de politie. Maandag rond 06.00 uur is een steen door een ruit aan de Lange Voorhout gegooid en is graffiti op het gebouw gespoten. Daarvoor is een 38-jarige man uit Den Haag aangehouden. Dinsdag zijn de deur en gevel met rode vloeistof beklad.
De aangehouden verdachte heeft op zijn Instagramaccount zijn daad toegelicht. "Momenteel worden in het Verenigd Koninkrijk tientallen mensen vastgehouden en gecensureerd, alleen maar omdat ze zich uitspraken tegen de Britse medeplichtigheid aan het afslachten van het Palestijnse volk." Wie de overheid daar bekritiseert, wordt opgesloten en monddood gemaakt, stelt hij.
De man voorspelt na zijn daad aangehouden te worden op basis van vernieling. Dit is volgens hem een stuk minder erg dan de verdenking in het VK van terrorisme wanneer iemand daar demonstreert met een bordje "stop de genocide in Gaza". De man zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn actie en daarvoor terecht te willen staan.
De actie van dinsdag is nog niet opgeëist.
